الطقس.. البلاد ستتأثر بمنخفضات ماطرة تستمر إلى نهاية الشهر الجاري

2020/03/19 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، الخميس، تأثر مناطق البلاد بمنخفضات ماطرة تستمر حتى نهاية شهر آذار الجاري.وقال الراصد نائل العلي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “أمطاراً رعدية ستشهدها مناطق من محافظة دهوك خلال هذا اليوم ويوم غد الجمعة، مع فرص هطول أمطار رعدية على مناطق الموصل واربيل والسليمانية والمناطق الشمالية الشرقية وعلى فترات […]

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