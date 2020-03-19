2020/03/19 | 09:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الخنجر عبر #تويتر : شاركت الكتل الشيعية في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، لكنهم هذه المرة يجتمعون وحدهم لاختيار رئيس وزراء دون مشاركة باقي المكونات !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل الشيعية يجتمعون وحدهم لاختيار رئيس وزراء دون مشاركة باقي المكونات !) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل الشيعية يجتمعون وحدهم لاختيار رئيس وزراء دون مشاركة باقي المكونات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).