فيديو : مريضة كورونا: قلبي ينبض 10 أضعاف

2020/03/19 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في فيديو حقق انتشارا كاسحا على مواقع التواصل، وجهت امرأة شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد نصائح لكل الأصحاء حتى لا يصابوا بالمرض القاتل.وفي الفيديو الذي يظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، تقول المريضة بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة، حيث “لا تستطيع التنفس”.[…]

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