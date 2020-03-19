2020/03/19 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، وصولها إلى مرحلة “جيدة” في مكافحة فيروس “كورونا” في المدينة التي سجلت 30 إصابة بالفيروس حتى الآن.وكتب مدير الدائرة صباح هورامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “وصلنا الى مرحلة جيدة في مكافحة الفايروس”، داعياً المواطنين إلى “البقاء في منازلهم والالتزام اكثر بالتعليمات الصحية”.وأبدى هورامي اعتذاره لـ”المواطنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن وصولها لمراحل جديدة في مكافحة “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعلن وصولها لمراحل جديدة في مكافحة “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).