2020/03/19 | 09:50 - المصدر: سومر نيوز
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رغم تحذيرات الطاقة الدولية.. البنك المركزي: قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رغم تحذيرات الطاقة الدولية.. البنك المركزي: قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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