رغم تحذيرات الطاقة الدولية.. البنك المركزي: قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون

2020/03/19 | 09:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وت...

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