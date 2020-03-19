50 شخصا يصابون بكورونا في الساعة بإيران

2020/03/19 | 09:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير مركز العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور يوم الخميس ان 50 شخصا في البلاد يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد في الساعة الواحدة كمعدل.

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم، انه في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19" كما يتوفى شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل.

واضاف المتحث باسم وزارة الصحة: انه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز.

وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن في تصريح صحفي يوم امس بان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 17361 والمتعافين 5710 والمتوفين 1135 حالة لغاية ظهر الاربعاء.

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