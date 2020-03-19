محمد أكناو - جائحة البيروقراطيات النقابية

2020/03/19 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أكناو اصدرت البيروقراطيات المركزية بلاغا تعبر فيه ببند عريض بانخراطها في "المساهمة" في التضامن في "الصندوق" المخصص لمحاربة فيروس كورونا، و "تدعو" الطبقة العاملة للمساهمة باجرة يوم عمل الى ثلاث أيام موزعة على ثلاث اشهر.بلاغ يمكن اعتباره بدوره جائحة بيروقراطية تضرب الشغيلة، فعوض أن توضح لمنخرطيها مصير ملايير الدراهم التي تتلقاها في الدعم العمومي و تتعرض ماليتها للافتحاص ورقابة الطبقة العاملة و عوض أن......

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