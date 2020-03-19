الرافدين: توطين رواتب منتسبي قيادة شرطة بابل وحصولهم على الماستر كارد

2020/03/19 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن توطين رواتب منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل وحصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على […]

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