البنك المركزي يطمئن بشأن الرواتب والديون بعد انهيار أسعار النفط

2020/03/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكداً أن “هناك بعض القلق لكنه ليس حاداً”.

وأضاف، أن “أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى.



لا نتوقع أن ترتفع كثيرا، لكنها كافية لتأمين المبالغ المطلوبة”.

وأوضح العلاق، أن "المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانية العراق على الإطلاق التي تبلغ نحو 164 تريليون دينار".

يتبع.



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وقال

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