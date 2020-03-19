2020/03/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تسلمت القوات الامنية العراقية، اليوم الخميس (10 آذار 2020)، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، أن قوات التحالف الدولي سلمت صباح اليوم قاعدة القائم العسكرية بالكامل إلى القوات الامنية العراقية.

وكان التحالف الدولي ، كشف الثلاثاء 17 اذار 2020، عن بدء الحوار مع الجانب العراقي للانسحاب من قاعدة القائم غرب البلاد والتي تعد من القواعد المهمة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل مايلز كاغيتر في تغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) " أجريت مناقشات مهمة مع صديقي اللواء تحسين الخفاجي ، المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة - العراق.



سيتم الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات المتعلقة بمغادرة قوات التحالف من قاعدة القائم.



كما تم مناقشة ملاحقة القوات العراقية للإرهابيين الذين هاجموا معسكر التاجي".

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه &ldq

بغداد اليوم-متابعة

أكد مكتب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، دافي الكولومبري، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتبه، اليوم الخميس، إن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس "كورونا"

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاربعاء 18-3-2020، عن دراسة مقترح داخل اللجنة بشأن الديون الخارجية على البلاد في ظل انخفاض اسعار النفط والعجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القوات الأمنية العراقية تتسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القوات الأمنية العراقية تتسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).