أسعار النفط تقفز بنسبة 17 بالمائة بعد قرار للمركزي الأوروبي

2020/03/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قفزت أسعار النفط الأميركي بنسبة 17% صباح الخميس في الأسواق الآسيوية، غداة قرار المصرف المركزي الأ...





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