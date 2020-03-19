اصابة نائبين اميركيين بفيروس كورونا

2020/03/19 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب نائبان اميركيان بفيروس كورونا .وقال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري، في بيان، إنه في حجر صحي طوعي منذ أن أدلى بصوته يوم الجمعة في مقر مجلس النواب.وأضاف أنه لم يعد إلى بيته في جنوب فلوريدا؛ لأن الظروف الصحية لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.وأشار عضو الكونغرس البالغ من العمر 58

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