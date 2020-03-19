قيادي في دولة القانون: الوضع الذي يمر به العراق اليوم متخلخل بعد مقتل سليماني

2020/03/19 | 09:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقر القيادي في تحالف "دولة القانون"، حيدر اللامي، بأن الوضع في العراق اليوم "ليس كما كان"، قبل مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني.

وقال اللامي في مقابلة تلفزيونية، إن "العملية السياسية في العراق، مرتهنة بأطراف داخلية وخارجية"، إشارة إلى إيران، وفقا لما نقلته "الحرة".

وقال في المقابلة، إن "هذه الكلمة أنا أتحملها، إن وضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، ليس كما كان بعد وفاة قاسم سليماني، لقد كان مفاوضا من الدرجة الأولى".

وأفاد أيضا، إن "الوضع الذي يمر به العراق اليوم متخلخل، بعد مقتله."

وردا على ضلوع قاسم سليماني، في اختيار من سبقوا من رؤساء وزراء العراق وتوحيد وجهات النظر الشيعية في البلد، قال: "ليس بهذا المعنى، لكن هو كان مفاوضا من الدرجة الأولى، وكانت له قدرة على التحاور والإقناع".

وحول ما إذا كان علي شمخاني، القائد العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، سيحل محل قاسم سليماني في العراق، قال اللامي: "هو لم يأخذ نفس المكان، ولا يستطيع أن يأخذ هذا المكان، وليس من حقه أخذ هذا المكان".

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