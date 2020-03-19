الجزائر تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 7 حالات والإصابات إلى 75

2020/03/19 | 09:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 7 حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "تم تسجيل 75 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر و7 وفيات".

وأضافت أن "32 مصابا بفيروس كورونا في الجزائر تماثلوا للشفاء وغادروا الحجر الصحي".

يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.

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