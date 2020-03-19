جمهورية موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بكورونا

2020/03/19 | 09:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت حكومة جمهورية موريشيوس، اليوم الخميس، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

نقلت وكالة "رويترز" عن بيان الحكومة: "يتعلق الأمر بثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا وأعمارهم 21 و25 و59 عاما.



واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة".

وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر نحو 860 كم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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