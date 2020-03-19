الرافدين يعلن توطين رواتب منتسبي قيادة شرطة بابل ومنحهم الماستر كارد

2020/03/19 | 09:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توطين رواتب منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل وحصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل والقواطع التابعة لها".

وأشار إلى، أنه "سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا".

وأضاف ان "المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات".

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