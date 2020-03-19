اليسا تعلق على ازمة كورونا بقولة لـ الامام علي بن ابي طالب

2020/03/19 | 09:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

علقت المطربة اللبنانية إليسا على حالة التزام المنزل التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد، بطريقة غير مباشرة، مستشهدة بمقولة الإمام على بن أبي طالب.

ونشرت إليسا، من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، مقولة الإمام (يأتي على الناس زمان يكون فيه أحسنهم حالًا من كان ج...

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