اجراءات مشددة تفرض في واسط للحد من انتشار

2020/03/19 | 09:59 - المصدر: سكاي برس

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بغداد سكاي برس

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط،، 8 إجراءات جديدة بشأن مكافحة فايروس كورونا في المحافظة فيما توعدت المخالفين بالمساءلة القانونية.

وقالت القيادة في بيان ، إنه بناء على توصيات خلية الأزمة شرطة واسط تعلن مجموعة من الإجراءات، تشديد إجراءات حظر التجوال اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، ...

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