فيروس كورونا: نيويورك التي لا تنام، باتت “مدينة أشباح”

2020/03/19 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع إقبال الناس على وسط مانهاتن، بعد أن دقّت السلطات الأمريكية ناقوس الخطر بسبب انتشار فيروس كورونا.وبحلول يوم الاثنين، تحوّلت المدينة التي لا تنام إلى مدينة أشباح.أغلقت المتاحف […]

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