مدير صحة السليمانية يعلن تماثل اربع حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء

2020/03/19 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة السليمانية ، مساء امس الاربعاء، عن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا.وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي لــ / موازين نيوز / واطلعت عليه وكالة صدى , ان الحالات الاربع عادت الى منازلها بعد تأكيد التعافي من الاصابة.

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