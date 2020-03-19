المركزي الأوروبي يعلن عن حزمة تحفيز للاقتصاد بـ 750 مليار يورو

2020/03/19 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء طارئ جديد لمكافحة آثار انتشار فيروس كورونا سينشر 750 مليار يورو، أي ما يعادل 819 مليار دولار، لشراء الأوراق المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد الأوروبي.

وقال البنك المركزي إن عمليات الشراء ستتم حتى نهاية عام 2020 وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الديون الحكومية.

وقال البنك المركزي في بيان "سيضمن البنك المركزي الأوروبي أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة".



"ينطبق هذا بالتساوي على العائلات والشركات والبنوك والحكومات."

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