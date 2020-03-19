وثيقة: العراق يقول إنه لن يعوض تكاليف شحن الخام في نيسان إلى أوروبا والأمريكتين

2020/03/19 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أخطرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءها بأنها لن تكون قادرة على تعويض قفزة كبيرة في تكاليف الشحن لشحنات النفط الخام المتجهة إلى أوروبا والأمريكتين في أبريل نيسان وفقا لما أظهرته نسخة من إشعار اطلعت عليها رويترز يوم الخميس.

وقالت الشركة في الإشعار الصادر للعملاء إن القرار يأتي بسبب ”التغييرات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار الشحن بالتوازي مع انخفاض كبير في أسعار النفط الخام“.

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