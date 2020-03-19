الوقف السني يعيد فتح مساجد نينوى لإيواء العوائل المتضررة جراء السيول

2020/03/19 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قام ديوان الوقف السني للقيام بحملة كبرى لإغاثة وإيواء العوائل المتضررة جراء السيول التي اجتاحت مدينة الموصل .وقال مصدر في الوقف، لـ “العهد نيوز”، ان “رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وجه بفتح جميع مساجد المحافظة امام المتضررين من الفيضانات والسيول، وتشكيل خلية أزمة من الكادر المتقدم في الديوان بغية إيصال […]

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