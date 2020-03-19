شرطة النجف ترد على خبر إصابة قائدها السابق بفيروس بكورونا

2020/03/19 | 10:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت قيادة شرطة النجف، الخميس، إصابة قائدها السابق بفيروس كورونا.وذكرت القيادة، في بيان إن "قائد شرطة النجف السابق العميد محسن كامل الجابري يتمتع بصحة جيدة جدا وهو يمارس عمله الان في مديرية مرور النجف ولا صحة لاصابته بفيروس كورونا او باي مرض".وأضافت، أن "ما نشرته صفحة النجف مدينتي هو إشاعة وخبر عار عن الصحة ولايمت للحقيقة بشيء، راجين من الجميع عدم نقل الاشاعات"، مردفة: "مع تمنياتنا لجميع العراقيين وابناء مدينة الإمام علي عليه السلام بالصحة والعافية والسلامة".

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