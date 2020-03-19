الحشد يفتح ممرات لتصريف مياه الامطار ويجلي المتضررين في الموصل

2020/03/19 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن فتح ممرات لتصريف المياه التي اجتاحت مدينة الموصل جراء الامطار التي هطلت بغزارة خلال الساعات الماضية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي قامت، اليوم، بفتح ممرات لتصريف المياه التي اجتاحت مدينة الموصل جراء الامطار والسيول في عدد من مناطق […]

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