كربلاء تسجل شفاء حالة ثانية مصابة بفايروس كورونا

2020/03/19 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

سجلت محافظة كربلاء، صباح اليوم الخميس، تسجل ثاني حالة شفاء مصابة بفايروس كورونا.

وقال مصدر طبي،...





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