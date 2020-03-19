الداخلية تعلن القبض على عدد من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات

2020/03/19 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على عدد من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات في البلاد.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، قوله، إن "عدداً من المتلاعبين بأسعار البضائع والخضار تم ضبطهم، في بغداد وعدد من المحافظات".واشار المحنا الى أن "المتلاعبين بالأسعار تم إحالتهم الى القضاء".

وكانت مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قد حذرت، الاثنين (09 اذار 2020)، من العبث بالأمن الاقتصادي والاحتكار ورفع الأسعار، داعية الى ضرورة حماية المنتوج المحلي.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدعو ضرورة حماية المنتوج المحلي والعمل على تشجيع العاملين في هذا المجال وتوفير الظروف الملائمة لعملهم"، محذرةً "أصحاب المحال والمخازن التجارية واصحاب البرادات والمستوردين من مخالفة الضوابط القانونية واستيراد البضائع و المواد الخام ومحاولة ادخلها للاسواق بطرق غير اصولية، فضلا عن خزن المواد واحتكار البضائع بهدف رفع الاسعار واستغلال المتبضعين".وأكدت المديريتان، أن "المفارز الامنية مستمرة في اداء مهامها والعمل على مراقبة كل من تسول له نفسه العبث بالامن الاقتصادي، وكذلك الذين يعملون في الغش الصناعي"، منبهتان الى "انهما ستتخذان الاجراءات القانونية بحق المخالفين سواء في بغداد او المحافظات".وأضاف البيان، أن "المديريتين نفذتا العديد من العمليات والواجبات بهدف حماية المنتوج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية والتي بدورها ستخلق فرصة عمل كبيرة للمواطنين، فضلا عن زيادة المردود الاقتصادي للبلاد في حال تم استثمار الموارد الطبيعية وتوفير الامكانيات اللازمة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارات او مؤسسات سواء كانت حكومية او غير الحكومية".واشار الى أن "المتلاعبين بالأسعار تمت إحالتهم الى القضاء".

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