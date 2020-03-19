شرطة النجف تنفي إصابة قائدها السابق بفايروس كورونا

2020/03/19 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الخميس، إصابة قائدها السابق بفايروس كورونا.

وقالت المديرية ...





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