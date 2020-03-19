محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....16

2020/03/19 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الخلاصة العامة:....2أما ما يصلح من الماركسية، لكل زمان، ولكل مكان، هو الماركسية كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي ماركسي، أي أن الماركسية ككل، في تطورها، وتجذرها، وتمكنها، من الواقع في كل زمان، وفي كل مكان، وتفاعلها مع مختلف المستجدات المعرفية، والفلسفية، والعلمية، والمنهجية، واستفادتها، واستفادتها من تلك المستجدات، لصالح قدرتها على الفعل، بدل أن يصير عصيا على الفعل في الواقع، مهما كان هذا الواقع......

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