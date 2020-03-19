2020/03/19 | 10:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن بأنها لم تسجل اي اصابة جديدة في كورونا خلال الاربع والعشرون ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن بأنها لم تسجل اي اصابة جديدة في كورونا خلال الاربع والعشرون ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).