قيادة عمليات البصرة تقرر استثناء موضفي المصارف من حظر التجوال

2020/03/19 | 10:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قررت قيادة عمليات البصرة، استثناء موظفي المصارف الحكومية والأهلية من إجراءات فرض حظر التجول في المدينة.

وقالت القيادة، في بيان ، إنه تقرر استثناء الموظفين العاملين ضمن المصارف الحكومية والأهلية من إجراءات فرض حظر التجول في محافظة البصرة عتبارا من الأحد المقبل....

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