ثوم وغسل الأنف وحرارة الطقس.. الصحة العالمية “تصحح المفاهيم المغلوطة‏” بشأن كورونا

2020/03/19 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع تسارع الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في 158 دولة حول العالم، انتشرت أخبار كثيرة بعضها حقيقي وأغلبها لا يمت للحقيقة بصلة.وسائل التواصل الاجتماعي وكبرى وسائل الإعلام العالمية كثفت جهودها لمكافحة الأخبار المغلوطة المنتشرة، كما دخلت على خط مكافحة هذه الأخبار منظمة الصحة العالمية باعتبارها المصدر الأصدق لتصحيح هذه الأخبار […]

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