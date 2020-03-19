خبير: انخفاض اسعار النفط هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

2020/03/19 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس قسم الاستثمارات بشركة “إينفيست بارتنرس” فلاديمير تسوبروف، الخميس، أن هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ25 دولارا للبرميل الذي تشهده الأسواق الآن هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.وقال الخبير، إن ما يحدث في الأسواق سببه اختلال التوازن بين العرض والطلب، وإن سعر برميل النفط من الممكن أن ينخفض دون مستوى الـ20 دولارا، الوضع […]

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