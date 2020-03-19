إصابة رئيس مجلس الشيوخ بكورونا في البرازيل

2020/03/19 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، دافي الكولومبري، الخميس، إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.وذكر بيان صادر عن مكتبه، أن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس “كورونا”.وأضاف البيان، أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء، وهو الآن في حجر صحي بمنزله.ولفت البيان إلى أن تحليلا أوليا أجراه الكولومبري

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