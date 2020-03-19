سعد لمجرد يوجه نداء لكل مغربي ومغربية بسبب فيروس كورونا

2020/03/19 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ نداء لكل مغربي ومغربية من أجل التوعية ومواجهة فيروس ​كورونا​، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يوجّه رسالة للشعب المغربي يطلق من خلالها مبادرة، لغناء النشيد الوطني المغربي يوم السبت المقبل كلاً من منزله.وعلّق على الفيديو بالقول:”نداء لكل مغربي و

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