قيادي في تحالف نوري المالكي: غياب سليماني تسبب في تخبطنا

2020/03/19 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر حيدر اللامي، القيادي في تحالف "دولة القانون"، الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، بأن الوضع في العراق اليوم "ليس كما كان"، قبل مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني.





وأضاف في مقابلة تلفزيونية، إن "العملية السياسية في العراق، مرتهنة بأطراف داخلية وخارجية"، إشارة إلى إيران.





وقال في معرض المقابلة، إن "هذه الكلمة أنا أتحملها..



إن وضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، ليس كما كان بعد وفاة قاسم سليماني..



لقد كان مفاوضا من الدرجة الأولى..".





وأفاد أيضا، إن الوضع الذي يمر به العراق اليوم "متخلخل"، بعد مقتله.





وردا على ضلوع قاسم سليماني، في اختيار من سبقوا من رؤساء وزراء العراق وتوحيد وجهات النظر الشيعية في البلد، قال: "ليس بهذا المعنى، لكن هو كان مفاوضا من الدرجة الأولى، وكانت له قدرة على التحاور والإقناع".

وحول ما إذا كان علي شمخاني، القائد العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، سيحل محل قاسم سليماني في العراق، قال اللامي: "هو لم يأخذ نفس المكان، ولا يستطيع أن يأخذ هذا المكان، وليس من حقه أخذ هذا المكان..".





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