ما سبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيران؟

2020/03/19 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة “إذا أردت الموت، اذهب إلى جيلان” مثل إيراني قديم لا يحذر الناس من السفر إلى هذه المقاطعة الإيرانية الخضراء، بل دليل على كرم أهلها حيث يطعم فيها الجيران عائلة المتوفى لمدة أسبوع، لكن اليوم أصبح هذه المثل حقيقة بعد أن أصبحت المقاطعة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، بعد العاصمة الدينية قم.[…]

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