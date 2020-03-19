شاهد/ مقتل خمس نازحات بانهيار منزلهن بسبب الأمطار في العراق

2020/03/19 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة ديالى شمال شرقي العراق رعد الدهلكي عن مقتل خمس نازحات بسقوط سقف منزلهن الطيني إثر الأمطار....

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