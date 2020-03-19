تظاهرات الناصرية.. ترفض تكليف الزرفي وتعتبره جزءا من حقب الخراب

2020/03/19 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار شهدت تظاهرات الناصرية، إحتجاجات وعودة للتصعيد في شوارع المدينة التي شهدت هدوءا نسبيا خلال الأسابيع الماضية، ويأتي هذا التصعيد بالدرجة الأساس ضد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، حيث إعتبروا صعود الزرفي بهذا الوقت بمثابة ضرب لإرادة الشعب الذي خرج ضد الفساد وضد الشخصيات التي هي جزءا مما يحصل.ويمثل التصعيد في محافظة […]

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