2020/03/19 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيأة المنافذالحدودية /منفذ طريبيل الحدودي/ عن ضبط 4 عجلات متضررة غير مستوفية لشروط استيرادها بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ.وقال بيان للهيأة، اليوم الخميس، ان “عملية ضبط العجلات تمت خارج الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري، حيث تبين بعد تدقيق معاملاتها الكمركية أن العجلات غير مستوفية لشروط استيرادها ومخالفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 4 عجلات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 4 عجلات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).