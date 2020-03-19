5 لاعبين سيرحلون عن ريال مدريد هذا الصيف

2020/03/19 | 11:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيبدو أن ريال مدريد مقبل على سوق انتقالات مشتعل في ظل التقارير الصحفية التي تربطه بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، لعل أبرزهم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.لكن قبل تفكير ريال مدريد بعقد صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، يريد أولاً التخلص من بعض اللاعبين الغير مرغوب بهم، وبحسب موقع “بيرنابيو ديجتال” المختص بأخبار النادي الملكي، فإن هناك 5 لاعبين سيرحلون في الصيف المقبل.أولوية ريال مدريد التخلص من جاريث بيلوأوضح الموقع الشهير أن هدف ريال مدريد الرئيسي هذا الصيف هو التخلص من جاريث بيل الذي لم يقدم أي شيء يذكر على مدار موسمين، وهناك أسباب عديدة وراء ذلك، أهمها راتبه المرتفع، بالإضافة إلى إصاباته المتعددة، مستواه السيء، تقدمه بالسن.وهناك سبب آخر ظهر مؤخراً يجعل الريال أكثر تحفزاً لإنهاء علاقته مع بيل حتى لو اضطر لبيعه مجاناً، ويتمثل في أنه سيحجز مقعداً من بين المقاعد الثلاث المسموح بها في النادي للاعبين الغير أوروبيين، وذلك لكون بريطانيا سوف تنفصل عن الاتحاد الأوروبي، بينما يملك الريال العديد من اللاعبين الأجانب مثل فينيسيوس، رودريجز، كوبو، رينيير وميليتاو.وأضاف التقرير أن اللاعبين الآخرين المرشحين لمغادرة النادي هم خاميس رودريجز وماريانو دياز، وسيحاول النادي الاستفادة مالياً من رحيلهما لتمويل صفقات أخرى.كما لن يمانع ريال مدريد رحيل لوكا مودريتش ومارسيلو، بل سيعمل على تسهيل ذلك، حيث تقدم كلا اللاعبين في السن وانخفض مستواهما، ويحصلان على راتب مرتفع أيضاً.بالإضافة إلى هذا الخماسي المرشح بالرحيل عن ريال مدريد، يفكر النادي بإعارة بعض اللاعبين أيضاً، ومن المرشحين لذلك هم رودريجو ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.

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