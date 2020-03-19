في حصيلة جديدة .. 8800 وفاة حول العالم بفيروس كورونا

2020/03/19 | 11:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بلغت حصيلة الوفيات بـفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر وحتى الساعة 18,30 ت غ 18 من مساء الأربعاء 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.غير أنّ هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.ومنذ آخر حصيلة أعدّتها فرانس برس في الساعة 17,00 ت.غ الثلاثاء، تمّ تسجيل 948 وفاة و18 ألفاً و313 إصابة جديدة في العالم.والدول التي سجّل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هي إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة) ثم إسبانيا (107 وفيات).

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