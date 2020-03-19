2020/03/19 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الكاظمية: ابواب العتبة مفتوحة ولم ولن تغلق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية: ابواب العتبة مفتوحة ولم ولن تغلق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية: ابواب العتبة مفتوحة ولم ولن تغلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).