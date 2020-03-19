دهوك تسجل اول حالة اصابة بكورونا

2020/03/19 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في دهوك، الخميس، عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه “تم تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في محافظة دهوك”. واضاف ان “المصاب هو لرجل يبلغ من العمر 50 عاما وعاد من المانيا قبل ايام”.

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