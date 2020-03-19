2020/03/19 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور… طبابة اللواء ٢١ بالحشد الشعبي تعفر وتطهر قرية البو سعيد جنوب شرق صلاح الدين .

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