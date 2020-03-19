الولايات المتحدة تعلق منح التأشيرات بسبب كوورنا

2020/03/19 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن القنصليات الأميركية ألغت “كل المواعيد المعتادة” المتعلقة بمنح هذه التأشيرات “في غالبية دول العالم”.ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الإجراء، داعية الى الإطلاع […]

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