خلية الازمة ترجح تمديد قرار حظر التجوال في العراق

2020/03/19 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت خلية الأزمة في العراق، اليوم الخميس، تمديد قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال عضو خلية الأزمة حنان الفتلاوي، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “حظر التجوال قد يستمر لأسبوع أو أكثر حسب المعطيات”، مشيرة إلى أن “خلية الأزمة اتخذت عدداً من الإجراءات […]

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