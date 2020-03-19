كوريا الجنوبية تسجل زيادة كبيرة في إصابات كورونا

2020/03/19 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت كوريا الجنوبية، الخميس، زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو.وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 152 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 8565 إصابة.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أقل من 100 حالة عدوى جديدة على مدى الأيام

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