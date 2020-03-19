2020/03/19 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد ائتلاف دولة القانون، انه ما زال يرفض تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.وقال مصدر في الائتلاف، لوكالة العهد نيوز، اليوم الخميس، ان “الانباء التي تحدثت عن تغيير لموقف الائتلاف غير صحيحة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون لـ “العهد نيوز” : رفضنا للزرفي ما زال موجودا ولن يتغير موقفنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون لـ “العهد نيوز” : رفضنا للزرفي ما زال موجودا ولن يتغير موقفنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).