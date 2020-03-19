نائب عن سائرون: تمرير حكومة الزرفي تحتاج لاغلبية نيابية مريحة

2020/03/19 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تحتا...

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