2020/03/19 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز
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نائب عن سائرون: تمرير حكومة الزرفي تحتاج لاغلبية نيابية مريحة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تحتا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن سائرون: تمرير حكومة الزرفي تحتاج لاغلبية نيابية مريحة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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